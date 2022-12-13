Белый дом создаст межведомственную группу для борьбы с антисемитизмом и исламофобией

Цитата

“Как ясно дал понять президент Байден: антисемитизм не место в Америке. Все американцы должны решительно отвергнуть антисемитизм, включая отрицание Холокоста, где бы он ни был”, — говорится в заявлении.

Детали

Будет управлять межведомственной группой сотрудники Совета по внутренней политике и Совета национальной безопасности. Это поможет лучше координировать работу правительства США по борьбе с антисемитизмом, исламофобией и связанными с их формами предвзятости и дискриминации.

Усилия межведомственной группы и всего общества будут направлены на противодействие антисемитизму и на усовершенствование инклюзивности американского общества.

“Мы рассчитываем на сотрудничество с правозащитниками, лидерами движения по гражданские права, гражданским обществом и членами Конгресса от обеих партий для продолжения борьбы с бедствием Антисемитизм”, — отмечается в заявлении Белого дома.