Белый дом создаст межведомственную группу для борьбы с антисемитизмом и исламофобией
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Байден создает межведомственный орган по координации усилий и противодействию антисемитизму, исламофобии и связанным с этим различным формам проявления дискриминации.
Об этом в официальном заявлении сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает УНН.
Цитата
“Как ясно дал понять президент Байден: антисемитизм не место в Америке. Все американцы должны решительно отвергнуть антисемитизм, включая отрицание Холокоста, где бы он ни был”, — говорится в заявлении.
Детали
Будет управлять межведомственной группой сотрудники Совета по внутренней политике и Совета национальной безопасности. Это поможет лучше координировать работу правительства США по борьбе с антисемитизмом, исламофобией и связанными с их формами предвзятости и дискриминации.
Усилия межведомственной группы и всего общества будут направлены на противодействие антисемитизму и на усовершенствование инклюзивности американского общества.
“Мы рассчитываем на сотрудничество с правозащитниками, лидерами движения по гражданские права, гражданским обществом и членами Конгресса от обеих партий для продолжения борьбы с бедствием Антисемитизм”, — отмечается в заявлении Белого дома.