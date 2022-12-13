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Білий дім створить міжвідомчу групу для боротьби з антисемітизмом та ісламофобією

Білий дім створить міжвідомчу групу для боротьби з антисемітизмом та ісламофобією

Київ • УНН

 • 546835 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент Байден створює міжвідомчий орган з координації зусиль та протидії антисемітизму, ісламофобії та пов'язаних із цим різних форм прояву дискримінації.

Про це в офіційній заяві повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає УНН.

Цитата

“Як ясно дав зрозуміти президент Байден: антисемітизму не місце в Америці. Усі американці повинні рішуче відкинути антисемітизм, включаючи заперечення Голокосту, де б він не був”, — йдеться у заяві.

Деталі

Керуватиме міжвідомчою групою співробітники Ради з внутрішньої політики та Ради національної безпеки. Це допоможе краще координувати роботу уряду США по боротьбі з антисемітизмом, ісламофобією та пов’язаними з ними формами упередженості та дискримінації.

Зусилля міжвідомчої групи та всього суспільства будуть спрямовані на протидію антисемітизму та на вдосконалення інклюзивності американського суспільства.

“Ми розраховуємо на співпрацю з правозахисниками, лідерами руху за громадянські права, громадянським суспільством та членами Конгресу від обох партій для продовження боротьби з лихом антисемітизму”, — наголошується у заяві Білого дому.

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