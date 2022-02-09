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Белый дом одобрил план эвакуации американцев в случае вторжения России в Украину - WSJ

Белый дом одобрил план эвакуации американцев в случае вторжения России в Украину - WSJ

Киев • УНН

 • 15588 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Белый Дом одобрил план Пентагона по размещению войск США в Польше на случай, если американцам в Украине понадобится эвакуация при новом вторжении России, сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

По информации газеты, некоторые военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии, которых США ранее отправили в Польшу, в ближайшие дни начнут устанавливать на границе с Украиной пункты пропуска и палаточные городки, готовясь к прибытию американских граждан из Украины.

По словам официальных лиц, войскам не разрешено входить в Украину, и они не будут эвакуировать американцев с территории Украины. Вместо этого военные обеспечат материально-техническую поддержку и помощь в координации выезда американцев из Польши после того, как те прибудут на территорию страны из Украины.

По данным WSJ, администрация президента США Джо Байдена хочет избежать хаотичной эвакуации после опыта с Афганистаном, когда власть захватили талибы.

Цитата

“В случае нового вторжения России правительство и армия Украины вряд ли падут, как это было в Афганистане, — должностные лица и военные эксперты считают, что Россия скорее захватит часть Украины, и вторжение может растянуться надолго”, - пишет газета.

В то же время, в Белом доме отвергают сравнения Украины с Афганистаном и отмечают, что ситуация “совсем другая”. Отмечается, что в Госдепартаменте отказались комментировать подготовку к выезду американцев из Украины, но напомнили, что гражданам США советуют покинуть страну. Также американское посольство объявило о сокращении штата в Киеве.

"По словам американских чиновников, эвакуация американцев до того, как Россия предпримет какие-либо действия, станет сигналом для Путина, что США считают вторжение неизбежным и что дипломатия неспособна предотвратить конфликт. Однако многие опасаются, что в случае вторжения России американцы могут застрять", — говорится в материале.

Сообщается, что на данный момент на территории Украины находятся около 30 тысяч граждан США.

Напомним

24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих Соединенных Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве.

Перед этим сообщалось, что из-за угрозы вторжения российских войск в Украину, США хотят эвакуировать семьи американских дипломатов из страны.

Кроме того, Госдепартамент США рекомендовал гражданам Соединенных Штатов отказаться от поездок в Беларусь, а также распорядился об отъезде из страны семей американских дипломатов на фоне опасений относительно возможного российского вторжения в Украину.

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