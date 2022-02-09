Білий дім схвалив план евакуації американців у разі вторгнення Росії в Україну - WSJ

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 34225 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 59267 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 73682 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 102071 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 110964 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 103570 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 125826 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166046 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178147 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215181 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 90549 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 164479 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 224170 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 50813 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 28191 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 224170 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 164479 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 283625 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 403842 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 656711 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 28191 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 95640 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 133455 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 158505 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 179060 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Білий дім схвалив план евакуації американців у разі вторгнення Росії в Україну - WSJ

Білий дім схвалив план евакуації американців у разі вторгнення Росії в Україну - WSJ

Київ • УНН

 • 15589 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Білий дім схвалив план Пентагону з розміщення військ США в Польщі на випадок, якщо американцям в Україні знадобиться евакуація при новому вторгненні Росії, повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

За інформацією газети, деякі військовослужбовці 82-ї повітряно-десантної дивізії, яких США раніше відправили до Польщі, найближчими днями почнуть встановлювати на кордоні з Україною пункти пропуску і наметові містечка, готуючись до прибуття американських громадян з України.

За словами офіційних осіб, військам не дозволено входити в Україну, і вони не будуть евакуювати американців з території України. Натомість військові забезпечать матеріально-технічну підтримку та допомогу в координації виїзду американців з Польщі після того, як ті прибудуть на територію країни з України.

За даними WSJ, адміністрація президента США Джо Байдена хоче уникнути хаотичної евакуації після досвіду з Афганістаном, коли владу захопили таліби.

Цитата

"У разі нового вторгнення Росії уряд і армія України навряд чи впадуть, як це було в Афганістані, — посадові особи і військові експерти вважають, що Росія, швидше, захопить частину України, і вторгнення може розтягнутися надовго", - пише газета.

У той же час, в Білому домі відкидають порівняння України з Афганістаном і відзначають, що ситуація "зовсім інша". Відзначається, що в Держдепартаменті відмовилися коментувати підготовку до виїзду американців з України, але нагадали, що громадянам США радять покинути країну. Також американське посольство оголосило про скорочення штату в Києві.

"За словами американських чиновників, евакуація американців до того, як Росія зробить які-небудь дії, стане сигналом для Путіна, що США вважають вторгнення неминучим і що дипломатія нездатна запобігти конфлікту. Однак багато хто побоюється, що в разі вторгнення Росії американці можуть застрягти", — йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що на даний момент на території України перебувають близько 30 тисяч громадян США.

Нагадаємо

24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд державних службовців Сполучених Штатів і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

Перед цим повідомлялося, що через загрозу вторгнення російських військ в Україну, США хочуть евакуювати сім'ї американських дипломатів з країни.

Крім того, Держдепартамент США рекомендував громадянам Сполучених Штатів відмовитися від поїздок до Білорусі, а також розпорядився про від'їзд з країни сімей американських дипломатів на тлі побоювань щодо можливого російського вторгнення в Україну.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33