Білий дім схвалив план евакуації американців у разі вторгнення Росії в Україну - WSJ

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За інформацією газети, деякі військовослужбовці 82-ї повітряно-десантної дивізії, яких США раніше відправили до Польщі, найближчими днями почнуть встановлювати на кордоні з Україною пункти пропуску і наметові містечка, готуючись до прибуття американських громадян з України.

За словами офіційних осіб, військам не дозволено входити в Україну, і вони не будуть евакуювати американців з території України. Натомість військові забезпечать матеріально-технічну підтримку та допомогу в координації виїзду американців з Польщі після того, як ті прибудуть на територію країни з України.

За даними WSJ, адміністрація президента США Джо Байдена хоче уникнути хаотичної евакуації після досвіду з Афганістаном, коли владу захопили таліби.

Цитата

"У разі нового вторгнення Росії уряд і армія України навряд чи впадуть, як це було в Афганістані, — посадові особи і військові експерти вважають, що Росія, швидше, захопить частину України, і вторгнення може розтягнутися надовго", - пише газета.

У той же час, в Білому домі відкидають порівняння України з Афганістаном і відзначають, що ситуація "зовсім інша". Відзначається, що в Держдепартаменті відмовилися коментувати підготовку до виїзду американців з України, але нагадали, що громадянам США радять покинути країну. Також американське посольство оголосило про скорочення штату в Києві.

"За словами американських чиновників, евакуація американців до того, як Росія зробить які-небудь дії, стане сигналом для Путіна, що США вважають вторгнення неминучим і що дипломатія нездатна запобігти конфлікту. Однак багато хто побоюється, що в разі вторгнення Росії американці можуть застрягти", — йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що на даний момент на території України перебувають близько 30 тисяч громадян США.

Нагадаємо

24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд державних службовців Сполучених Штатів і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

Перед цим повідомлялося, що через загрозу вторгнення російських військ в Україну, США хочуть евакуювати сім'ї американських дипломатів з країни.



Крім того, Держдепартамент США рекомендував громадянам Сполучених Штатів відмовитися від поїздок до Білорусі, а також розпорядився про від'їзд з країни сімей американських дипломатів на тлі побоювань щодо можливого російського вторгнення в Україну.