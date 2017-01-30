Белый дом: саудовский король поддержал идею Д.Трампа относительно безопасных зон в Сирии

ukru
15:33 • 15795 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 42732 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 90339 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 118012 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 107316 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 117348 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 128435 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139810 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144222 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132175 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 130894 просмотра
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 74917 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 103540 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 114487 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 87266 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 15916 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 18558 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 45300 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 118022 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 159918 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 132499 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 141018 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 146238 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 145079 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 148669 просмотра
Актуальное
Белый дом: саудовский король поддержал идею Д.Трампа относительно безопасных зон в Сирии

Белый дом: саудовский король поддержал идею Д.Трампа относительно безопасных зон в Сирии

Киев • УНН

 • 7797 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Король Саудовской Аравии Салман в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье согласился поддержать идею о безопасных зонах в Сирии и Йемене. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Д.Трамп во время президентской кампании прошлого года призвал страны Персидского залива заплатить за создание безопасных зон для защиты сирийских беженцев, пишет издание.

В Белом доме заявили, что лидеры двух стран договорились о важности укрепления совместных усилий по борьбе с "Исламским государством".

"Президент призвал, и король согласился, поддержать безопасные зоны в Сирии и Йемене, а также поддержать другие идеи для помощи многим беженцам, перемещенным во время продолжающихся конфликтов", - говорится в заявлении.

В сообщениях саудовских СМИ было сказано, что оба лидера подтвердили "глубину и долговечность стратегических отношений" между двумя странами. Впоследствии СМИ сообщили, что "хранитель Двух Святынь подтвердил свою поддержку... созданию безопасных зон в Сирии", но не упомянули о Йемене.

Д.Трамп также говорил с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. Белый дом заявил, что Д.Трамп также выдвинул идею поддержания безопасных зон для беженцев, перемещенных в результате конфликта в регионе, и наследный принц согласился поддержать эту инициативу".

Напомним, Д.Трамп около часа беседовал по телефону с королем Саудовской Аравии.

Ранее Д.Трамп предложил создание безопасных зон для перемещенных гражданских лиц в самой Сирии и других странах региона.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы