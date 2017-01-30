Белый дом: саудовский король поддержал идею Д.Трампа относительно безопасных зон в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Король Саудовской Аравии Салман в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье согласился поддержать идею о безопасных зонах в Сирии и Йемене. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Д.Трамп во время президентской кампании прошлого года призвал страны Персидского залива заплатить за создание безопасных зон для защиты сирийских беженцев, пишет издание.
В Белом доме заявили, что лидеры двух стран договорились о важности укрепления совместных усилий по борьбе с "Исламским государством".
"Президент призвал, и король согласился, поддержать безопасные зоны в Сирии и Йемене, а также поддержать другие идеи для помощи многим беженцам, перемещенным во время продолжающихся конфликтов", - говорится в заявлении.
В сообщениях саудовских СМИ было сказано, что оба лидера подтвердили "глубину и долговечность стратегических отношений" между двумя странами. Впоследствии СМИ сообщили, что "хранитель Двух Святынь подтвердил свою поддержку... созданию безопасных зон в Сирии", но не упомянули о Йемене.
Д.Трамп также говорил с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. Белый дом заявил, что Д.Трамп также выдвинул идею поддержания безопасных зон для беженцев, перемещенных в результате конфликта в регионе, и наследный принц согласился поддержать эту инициативу".
Напомним, Д.Трамп около часа беседовал по телефону с королем Саудовской Аравии.
Ранее Д.Трамп предложил создание безопасных зон для перемещенных гражданских лиц в самой Сирии и других странах региона.