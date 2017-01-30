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Білий дім: саудівський король підтримав ідею Д.Трампа щодо безпечних зон у Сирії

Білий дім: саудівський король підтримав ідею Д.Трампа щодо безпечних зон у Сирії

Київ • УНН

 • 7797 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Король Саудівської Аравії Салман у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом у неділю погодився підтримати ідею про безпечні зони в Сирії і Ємені. Про це повідомляє прес-служба Білого дому, передає УНН з посиланням на Reuters.

Д.Трамп під час президентської кампанії минулого року закликав країни Перської затоки заплатити за створення безпечних зон для захисту сирійських біженців, пише видання.

У Білому домі заявили, що лідери двох країн домовилися про важливість зміцнення спільних зусиль щодо боротьби з "Ісламською державою".

"Президент закликав, і король погодився, підтримати безпечні зони в Сирії і Ємені, а також підтримати інші ідеї для допомоги багатьом біженцям, переміщеним під час триваючих конфліктів", - йдеться в заяві.

У повідомленнях саудівських ЗМІ було сказано, що обидва лідери підтвердили "глибину і довговічність стратегічних відносин" між двома країнами. Згодом ЗМІ повідомили, що "хранитель Двох Святинь підтвердив свою підтримку... створення безпечних зон в Сирії", але не згадано про Ємен.

Д.Трамп також говорив з наслідним принцом Абу-Дабі Мухаммедом бен Заїд Аль Нахайяном. Білий дім заявив, що Д.Трамп також "висунув ідею підтримки безпечних зон для біженців, переміщених в результаті конфлікту в регіоні, і наслідний принц погодився підтримати цю ініціативу".

Нагадаємо, Д.Трамп близько години розмовляв по телефону з королем Саудівської Аравії.

Раніше Д.Трамп запропонував створення безпечних зон для переміщених цивільних осіб в самій Сирії та інших країнах регіону.

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