Белый дом не исключает возможность нового "шатдауна" через несколько дней

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 63483 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 84640 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131107 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130715 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130047 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125163 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161254 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117841 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141438 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Белый дом не исключает возможность нового "шатдауна" через несколько дней

Белый дом не исключает возможность нового "шатдауна" через несколько дней

Киев  •  УНН

 • 7101 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп готов в конце наступающей недели вновь приостановить работу федерального правительства (“шатдаун”), если Конгресс не выделит необходимые средства на возведение стены на американо-мексиканской границе. Об этом заявил в эфире телекомпании NBC исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвени, информирует УНН.

Ему был задан вопрос, может ли он вообще исключить вероятность нового “шатдауна” в конце следующей недели. “Абсолютно нет, не могу”, — ответил Малвэни.

Он предложил взглянуть на ситуацию, которая создастся, если наиболее упорные демократы в Конгрессе возьмут верх и предложат Трампу рассмотреть пакет законов, не предусматривающих вообще никаких средств на возведение стены на границе. “Разве он (президент США) может поставить свою подпись под таким документом? Это невозможно”, — категорически заявил Малвэни.

“Вы меня спросили, могу ли я полностью исключить возможность нового „шатдауна“. Мой ответ — нет”, — резюмировал и.о. главы аппарата сотрудников Белого дома.

Напоминаем, Трамп заявил Конгрессу, что добьется строительства стены на границе с Мексикой.

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