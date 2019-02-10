Білий дім не виключає можливість нового "шатдауну" через декілька днів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп готовий в кінці наступного тижня знову призупинити роботу федерального уряду (“шатдаун”), якщо Конгрес не виділить необхідні кошти на зведення стіни на американо-мексиканському кордоні. Про це заявив в ефірі телекомпанії NBC виконуючий обов’язки керівника апарату співробітників Білого дому Мік Малвені, інформує УНН.
Йому було поставлено питання, чи може він взагалі виключити ймовірність нового “шатдаун” в кінці наступного тижня. “Абсолютно ні, не можу”, — відповів Малвені.
Він запропонував поглянути на ситуацію, яка створиться, якщо найбільш завзяті демократи в Конгресі візьмуть верх і запропонують Трампу розглянути пакет законів, які не передбачають взагалі ніяких коштів на зведення стіни на кордоні. “Хіба він (президент США) може поставити свій підпис під таким документом? Це неможливо”, — категорично заявив Малвені.
“Ви мене запитали, чи можу я повністю виключити можливість нового „шатдаун“. Моя відповідь — ні”, — резюмував в.о. глави апарату співробітників Білого дому.
Нагадуємо, Трамп заявив Конгресу, що доб’ється будівництва стіни на кордоні з Мексикою.