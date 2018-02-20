Белый дом не против усиления контроля за продажей оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Белом доме заявили о поддержке президентом Дональдом Трампом усилий по усилению федеральных контрольных проверок перед покупкой оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Глава Белого дома в пятницу обсудил с сенатором-республиканцем Джоном Корнином совместный с демократом Крисом Мерфи законопроект”, — заявила во время брифинга с журналистами пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс.
Она отметила, что: “Хотя обсуждение продолжается и изменения рассматриваются, президент поддерживает усилия по улучшению федеральных проверок тех, кто покупает оружие”.
Решение было принято после массового расстрела учащихся средней школы в штате Флорида.
Как сообщал УНН, студенты устроили “лежачий протест” у Белого дома в Вашингтоне, требуя от президента и Конгресса США усиления контроля над оборотом оружия в стране.