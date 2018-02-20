Білий дім не проти посилення контролю за продажем зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Білому домі заявили про підтримку президентом Дональдом Трампом зусиль щодо посилення федеральних контрольних перевірок перед купівлею зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Голова Білого дому у п’ятницю обговорив із сенатором-республіканцем Джоном Корніном спільний із демократом Крісом Мерфі законопроект”, — заявила під час брифінгу з журналістами прес-секретар Адміністрації президента США Сара Сандерс.
Вона зазначила, що: “Хоча обговорення триває і зміни розглядаються, президент підтримує зусилля з покращення федеральних перевірок тих, хто купує зброю”.
Рішення було прийняте після масового розстрілу учнів середньої школи у штаті Флорида.
Як повідомляв УНН, студенти влаштували “лежачий протест” біля Білого дому у Вашингтоні, вимагаючи від президента і Конгресу США посилення контролю над обігом зброї в країні.