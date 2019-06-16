Белый дом: дата встречи Зеленского и Трампа пока не известна
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Дата встречи Президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом ещё не установлена, хотя вероятность самой встречи рассматривается. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Белом Доме.
"Я могу подтвердить, что приглашение на встречу было направлено, но дата не установлена, и мы пока ничего не объявляем", - сообщил собеседник, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Белый Дом возможность встречи Зеленского и Трампа в ближайшее время.
Напомним ранее посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа, президента США, возможна после 21 июля.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в Twitter с Днем рождения своего американского коллегу - президента США Дональда Трампа.