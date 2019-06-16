Білий дім: дата зустрічі Зеленського і Трампа поки не відома
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Дата зустрічі Президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом ще не встановлена, хоча ймовірність самої зустрічі розглядається. Про це кореспонденту УНН повідомили в Білому Домі.
"Я можу підтвердити, що запрошення на зустріч було направлено, але дата не встановлена, і ми поки нічого не оголошуємо", - повідомив співрозмовник, відповідаючи на питання про те, чи розглядає Білий Дім можливість зустрічі Зеленського і Трампа найближчим часом.
Нагадаємо раніше посол України в Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського і Дональда Трампа, президента США, можлива після 21 липня.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський привітав в Twitter з Днем народження свого американського колегу - президента США Дональда Трампа.