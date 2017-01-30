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Белый дом: Д.Трамп еще не решил, снимать ли санкции с России

Белый дом: Д.Трамп еще не решил, снимать ли санкции с России

Киев • УНН

 • 8373 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения относительно того, снимать ли санкции с России. Однако не исключает такой возможности в контексте сотрудничества с Сирией. Об этом заявил в эфире американского телеканала АВС пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает УНН.

Ему был задан вопрос о том, готов ли президент США отменить введенные в РФ меры и обсуждался ли этот вопрос во время разговора Д.Трампа и В.Путина.

"Мы рассчитываем на взаимодействие с ними в борьбе против ИГИЛ, особенно в Сирии, а также на то, чтобы разобраться с кризисом в Алеппо", - сказал Ш.Спайсер.

"Существует сфера, в которой мы должны работать с ними, если собираемся победить ИГ, и думаю, это первый шаг. Мы не приняли никаких решений относительно санкций ", - добавил пресс-секретарь Белого дома.

"Президент будет дальше вести диалог и наша команда продолжит поддерживать связи с российским государством и российскими официальными лицами. Но никаких решений относительно санкций не было, - подчеркнул Ш.Спайсер.

Ш.Спайсера также попросили прокомментировать заявления сенатора Джона Маккейна о том, что Д.Трампу не следует говорить о возможности отмены антироссийских санкций.

"Президент не исключает никаких возможностей. Он специалист по ведению переговоров мирового класса. Он будет работать с Россией или любой другой страной. И это общий интерес. Если мы сможем разработать план или сотрудничать с ними для победы над ИГ, то мы намерены это сделать ", - ответил на это пресс-секретарь Белого дома.

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