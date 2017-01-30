Білий дім: Д.Трамп ще не вирішив чи знімати санкції з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп поки не прийняв остаточного рішення щодо того, чи знімати санкції з Росії. Однак не виключає такої можливості в контексті співпраці стосовно Сирії. Про це заявив в ефірі американського телеканалу АВС прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає УНН.
Йому було поставлене питання про те, чи готовий президент США скасувати введені в РФ заходи і чи обговорювалося це питання під час розмови Д.Трампа і В.Путіна.
“Ми розраховуємо на взаємодію з ними в боротьбі проти ІДІЛ, особливо, в Сирії, а також на те, щоб розібратися з кризою в Алеппо”, — сказав Ш.Спайсер.
“Існує сфера, в якій ми повинні працювати з ними, якщо збираємося перемогти ІД, і думаю, це перший крок. Ми не прийняли жодних рішень стосовно санкцій”, — додав прес-секретар Білого дому.
“Президент буде далі вести діалог і наша команда продовжить підтримувати зв’язки з російською державою і російськими офіційними особами. Але ніяких рішень щодо санкцій не було”, — підкреслив Ш.Спайсер.
Ш.Спайсера також попросили прокоментувати заяви сенатора Джона Маккейна про те, що Д.Трампу не слід говорити про можливість скасування антиросійських санкцій.
“Президент не виключає ніяких можливостей. Він спеціаліст з ведення переговорів світового класу. Він буде працювати з Росією чи будь-якою іншою країною. І це спільний інтерес. Якщо ми зможемо розробити план або співпрацювати з ними для перемоги над ІД, то ми маємо намір це зробити”, — відповів на це прес-секретар Білого дому.