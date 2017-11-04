"Белый Барс" одержал двенадцатую победу в УХЛ

Уже в середине первого периода Дмитрий Даниленко отметился дублем, и обозначил настроение своей команды на матч. Лишь после второй пропущенной шайбы “Волки” завелись, нанесли несколько весьма опасных бросков по воротам Качулы, и усилиями лучшего снайпера своей команды Соломона Шапиро смогли отыграть одну шайбу.

Второй период, однако, прошел под абсолютную диктовку “Белого Барса”. 24 броска нанесли хоккеисты “Белого Барса” по воротам Никиты Гордюшина во второй двадцатиминутке, из которых 4 стали результативными. Дублем отметился капитан “барсов” Руслан Ромащенко, еще по одной шайбе записали себе в актив Владислав Куцевич и Никита Табашник.

В середине третьего периода заброшенной шайбой отметился форвард “Волков” Михаил Шахов, который набрал таким образом уже 7 очков в 3 матчах.

Таким образом, поединок завершился со счетом 6: 2, и команды ушли на перерыв на диаметрально противоположных позициях: “Белый Барс” уверенно держится на втором месте в турнирной таблице (12 побед и 37 очков), тогда как “Волки” пока так и не могут выбраться с последнего места (3 пункта).

Добавим также, в других противостояниях “Динамо” на своем льду уступил “Донбассу” 2: 5, а “Кременчуг” на выезде одолел “Галицких Львов” 5: 3.