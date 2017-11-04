"Білий Барс" здобув дванадцяту перемогу в УХЛ

Уже в середині першого періоду Дмитро Даниленко відзначився дублем, і позначив настрій своєї команди на матч. Лише після другої пропущеної шайби “Вовки” завелися, завдали кілька вельми небезпечних кидків по воротах Качули, і зусиллями кращого снайпера своєї команди Соломона Шапіро змогли відквитати одну шайбу.

Другий період, проте, пройшов під абсолютну диктовку “Білого Барса”. 24 кидка завдали хокеїсти “Білого Барса” по воротам Микити Гордюшина в другій двадцятихвилинці, з яких 4 стали результативними. Дублем відзначився капітан “барсів” Руслан Ромащенко, ще по одній шайбі записали собі в актив Владислав Куцевич і Микита Табашнік.

В середині третього періоду закинутою шайбою відзначився форвард “Вовків” Михайло Шахов, який набрав таким чином вже 7 очок в 3 матчах.

Таким чином, поєдинок завершився з рахунком 6:2, і команди пішли на перерву на діаметрально протилежних позиціях: “Білий Барс” впевнено тримається на другому місці в турнірній таблиці (12 перемог і 37 очок), тоді як “Вовки” поки так і не можуть вибратися з останнього місця (3 пункти).

Додамо також, в інших протистояннях “Динамо” на власному льоду поступилося “Донбасу” 2:5, а “Кременчук” на виїзді здолав “Галицьких Левів” 5:3.