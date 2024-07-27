Киев • УНН
Российские войска нанесли 2753 удара по Донецкой области, используя бомбы и дроны. Повреждены 22 жилых дома, предприятие, админздания, магазин, автотранспорт и газопроводы, есть раненые.
В Донецкой области российские войска за прошедшие сутки, 26 июля, обстреляли 9 населенных пунктов. В частности, атаковали дронами Украинск и Новогродовку, ударили бомбами по Константиновке и Торецку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
По данным правоохранителей, армия рф нанесла 2753 удара по линии фронта и жилому сектору.
Обстрелам подверглись 9 населенных пунктов: города Константиновка, Лиман, Новогродовка, Торецк, Украинск, поселок Новоэкономическое, села Лысовка, Николаевка, Предтечино.
Повреждены 38 гражданских объектов - 22 жилых дома, предприятие, админздания, магазин, автотранспорт, газопроводы.
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Константиновку оккупанты атаковали авиабомбой "УМПБ Д-30СН" и артиллерией - ранили двух гражданских лиц, повредили частный и 5 многоквартирных домов, объект социальной инфраструктуры, газопровод.
По Торецку россияне ударили бомбой "КАБ-250" с модулем УМПК - травмирован человек, поврежден многоквартирный дом.
На Лиман войска рф сбросили четыре авиабомбы: управляемую планирующую авиабомбу "КПАБ-1500" и три бомбы "УМПБ Д-30 СН". Разрушениям подверглись два админздания, частный дом, магазин, газопровод.
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В результате дроновых атак в Украинской - повреждено предприятие, в Новогродовке - шахтный автобус. Пострадавших нет.
В Николаевке - 9 поврежденных частных домов, в Предтечино - 5.