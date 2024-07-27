Российские войска атаковали Харьковскую область 24 КАБами, 4 дронами и ракетой Х-38. Зафиксировано повреждение домов, автомобиля и хозяйственных построек, а также пожары травы в разных районах.
По Харьковской области российские войска за сутки выпустили КАБы, четыре дрона и одну ракету Х-38. В частности, сегодня утром враг ударил тремя FPV-дронами ударили по селу Ивашки, есть повреждения. Об этом сообщил в субботу председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"За сутки по территории Харьковщины выпущено 24 вражеских КАБа, 4 БПЛА, 1 ракета Х-38", - написал Синегубов в Telegram.
По его словам, вражеские обстрелы фиксировались:
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