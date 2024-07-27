По Харьковской области российские войска за сутки выпустили КАБы, четыре дрона и одну ракету Х-38. В частности, сегодня утром враг ударил тремя FPV-дронами ударили по селу Ивашки, есть повреждения. Об этом сообщил в субботу председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"За сутки по территории Харьковщины выпущено 24 вражеских КАБа, 4 БПЛА, 1 ракета Х-38", - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, вражеские обстрелы фиксировались:

27 июля 6:20 оккупанты тремя FPV-дронами ударили по селу Ивашки. Повреждены два частных дома, автомобиль и хозяйственные постройки.

19:40 Купянский р-н, г. Купянск. В результате попадания FPV-дрона между двумя АЗС горела трава на площади 15м.кв.



17.56 Купянский р-н, Купянская ТГ, с. Глушковка. В результате обстрела горела трава на площади 2,5 Га.



17:46 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрела горела трава на площади 700м.кв.



15:36 Купянский р-н, Купянская ТГ, с. Купянск-Узловой, за пределами. В результате обстрела горела трава на площади 400м.кв.



14:21 Изюмский район, Боровская громада, с. Богуславка за пределами. В результате обстрела ударным БПЛА «Ланцет» поврежден погрузчик «JCB».



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