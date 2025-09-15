"Безрассудная эскалация": Каллас - о российском дроне, залетевшем в Румынию
Киев • УНН
Высокий представитель ЕС Кая Каллас назвала вторжение российского дрона в воздушное пространство Румынии "безрассудной эскалацией". Она отметила, что это неприемлемое нарушение суверенитета государств-членов ЕС, которое угрожает региональной безопасности.
Вторжение российского беспилотника в воздушное пространство Румынии является «безрассудной эскалацией». Об этом в соцсети Х заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас, сообщает УНН.
Подробности
По ее словам, нарушение воздушного пространства Румынии дронами РФ – это очередное неприемлемое нарушение суверенитета государств-членов ЕС.
Эта безрассудная эскалация, которая продолжается, угрожает региональной безопасности. Мы солидарны с Румынией. Я нахожусь в тесном контакте с румынским правительством
Напомним
Румынские истребители F-16, которые поднимались из-за российского беспилотника в субботу, 13 сентября, не сбили его, поскольку беспилотник "вернулся в Украину". Об этом заявил министр обороны этой страны Йонуц Моштяну.
