Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 13486 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 30050 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 58981 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 94017 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 78409 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 80565 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 44283 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 80888 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 72593 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 40404 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
публикации
Эксклюзивы
"Безрассудная эскалация": Каллас - о российском дроне, залетевшем в Румынию

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Высокий представитель ЕС Кая Каллас назвала вторжение российского дрона в воздушное пространство Румынии "безрассудной эскалацией". Она отметила, что это неприемлемое нарушение суверенитета государств-членов ЕС, которое угрожает региональной безопасности.

"Безрассудная эскалация": Каллас - о российском дроне, залетевшем в Румынию

Вторжение российского беспилотника в воздушное пространство Румынии является «безрассудной эскалацией». Об этом в соцсети Х заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас, сообщает УНН.

Подробности

По ее словам, нарушение воздушного пространства Румынии дронами РФ – это очередное неприемлемое нарушение суверенитета государств-членов ЕС.

Эта безрассудная эскалация, которая продолжается, угрожает региональной безопасности. Мы солидарны с Румынией. Я нахожусь в тесном контакте с румынским правительством

- написала Каллас.

Напомним

Румынские истребители F-16, которые поднимались из-за российского беспилотника в субботу, 13 сентября, не сбили его, поскольку беспилотник "вернулся в Украину". Об этом заявил министр обороны этой страны Йонуц Моштяну.

Оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут: Зеленский о российском дроне в Румынии13.09.25, 20:30 • 10009 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Кайя Каллас
Румыния