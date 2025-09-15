"Безрозсудна ескалація": Каллас - про російський дрон, що залетів у Румунію

Вторгнення російського дрона в повітряний простір Румуні є "безрозсудною ескалацією". Про це у соцмережі Х заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики Кая Каллас, повідомляє УНН.

За її словами, порушення повітряного простору Румунії дронами рф - це чергове неприйнятне порушення суверенітету держав-членів ЄС.

Ця безрозсудна ескалація, що триває, загрожує регіональній безпеці. Ми солідарні з Румунією. Я перебуваю в тісному контакті з румунським урядом