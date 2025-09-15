"Безрозсудна ескалація": Каллас - про російський дрон, що залетів у Румунію

$41.310.00
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 13504 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 30107 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 59027 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 94064 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 78448 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 80576 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 44292 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 80899 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 72605 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40406 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Бербок допускає розгортання миротворців ООН в Україні - Bild14 вересня, 15:02 • 6038 перегляди
Літак Enter Air здійснив аварійну посадку в аеропорту Краків-Баліце: деталі14 вересня, 15:13 • 7530 перегляди
Рух Броварським проспектом у Києві частково обмежать на три тижні - КМДА14 вересня, 16:48 • 4304 перегляди
Андрій Білецький: росія продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їхVideo14 вересня, 17:11 • 10277 перегляди
Конгрес США не буде розглядати нові санкції проти рф без узгодження з Трампом - Джонсон19:02 • 7760 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 84966 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 57224 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 54622 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 80899 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 51693 перегляди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Мая Санду
Україна
Польща
Державний кордон України
Велика Британія
Німеччина
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 16956 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 24305 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 72605 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 56821 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 105352 перегляди
Іскандер (ОТРК)
Bild
The Times
Financial Times
The Guardian

"Безрозсудна ескалація": Каллас - про російський дрон, що залетів у Румунію

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Висока представниця ЄС Кая Каллас назвала вторгнення російського дрона в повітряний простір Румунії "безрозсудною ескалацією". Вона зазначила, що це неприйнятне порушення суверенітету держав-членів ЄС, яке загрожує регіональній безпеці.

Вторгнення російського дрона в повітряний простір Румуні є "безрозсудною ескалацією". Про це у соцмережі Х заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики Кая Каллас, повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, порушення повітряного простору Румунії дронами рф - це чергове неприйнятне порушення суверенітету держав-членів ЄС.

Ця безрозсудна ескалація, що триває, загрожує регіональній безпеці. Ми солідарні з Румунією. Я перебуваю в тісному контакті з румунським урядом

- написала Каллас.

Нагадаємо

Румуніські винищувачі F-16, які підіймались через російський дрон у суботу, 13 вересня, не збили його, оскільки безпілотник "повернувся до України". Про це заявив міністр оборони цієї країни Йонуц Моштяну.

Оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин: Зеленський про російський дрон у Румунії13.09.25, 20:30 • 10009 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Кая Каллас
Румунія