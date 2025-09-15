"Безрозсудна ескалація": Каллас - про російський дрон, що залетів у Румунію
Київ • УНН
Висока представниця ЄС Кая Каллас назвала вторгнення російського дрона в повітряний простір Румунії "безрозсудною ескалацією". Вона зазначила, що це неприйнятне порушення суверенітету держав-членів ЄС, яке загрожує регіональній безпеці.
Вторгнення російського дрона в повітряний простір Румуні є "безрозсудною ескалацією". Про це у соцмережі Х заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики Кая Каллас, повідомляє УНН.
Деталі
За її словами, порушення повітряного простору Румунії дронами рф - це чергове неприйнятне порушення суверенітету держав-членів ЄС.
Ця безрозсудна ескалація, що триває, загрожує регіональній безпеці. Ми солідарні з Румунією. Я перебуваю в тісному контакті з румунським урядом
Нагадаємо
Румуніські винищувачі F-16, які підіймались через російський дрон у суботу, 13 вересня, не збили його, оскільки безпілотник "повернувся до України". Про це заявив міністр оборони цієї країни Йонуц Моштяну.
Оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин: Зеленський про російський дрон у Румунії13.09.25, 20:30 • 10009 переглядiв