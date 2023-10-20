Беспилотники ударили по военным базам США в Сирии и Ираке - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Беспилотники нанесли удар по военной базе США в Сирии Аль-Танф и атаковали по другой базе США в Сирии – Коноко. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.
Детали
Представитель оборонного ведомства США сообщил, что беспилотники были нацелены на американскую базу Аль-Танф, расположенную вблизи общей границы Сирии с Ираком и Иорданией.
Ливанский телеканал Al Mayadeen, который поддерживает Иран, сообщил в четверг, что две военные базы США в Сирии подверглись нападению.
Помимо атаки беспилотника на базу Аль-Танф, телеканал Al Mayadeen TV сообщил о ракетном ударе по базе Коноко в сельской местности северного региона Дейр-эз-Зор.
Напомним
В четверг вечером беспилотники и ракеты обстреляли авиабазу Айн-аль-Асад, где размещены американские и другие международные силы в западном Ираке. Внутри базы были слышны многочисленные взрывы, сообщили два источника безопасности.