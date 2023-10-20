В Іраку атакували військову базу США

$41.400.00
45.840.00
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 6 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 6264 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 22160 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 93837 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 166672 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 171018 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 135828 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136832 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87378 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94033 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4м/с
55%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 6454 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 11472 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 15461 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 14871 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 11046 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 171021 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 232012 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 380433 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 317225 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 424762 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 12579 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17826 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34367 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30925 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 135827 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

В Іраку атакували військову базу США

Київ • УНН

 • 780844 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У четвер увечері безпілотники та ракети обстріляли авіабазу Айн-аль-Асад, де розміщені американські та інші міжнародні сили в західному Іраку. Усередині бази було чутно численні вибухи, повідомили два джерела безпеки, пише Reuters, передає УНН.

В Іраку атакували військову базу США

Деталі 

Іракські військові заявили, що закрили територію навколо бази та почали пошукову операцію. Джерела повідомили, що поки невідомо, чи завдали атаки жертв, чи завдали шкоди.

Атака в четвер стала третьою менш ніж за 24 години проти авіабаз, де розміщені війська США в Іраку.

Збройні сили США в Іраку стали мішенню двох окремих атак безпілотників у середу, одна з яких спричинила незначні поранення невеликій кількості військовослужбовців, хоча американським військовим вдалося перехопити озброєний дрон.

Минулого тижня іракські збройні групи, пов’язані з Іраном, погрожували завдати ударів по військовим базам США ракетами та безпілотниками, якщо Вашингтон втрутиться з підтримкою Ізраїлю проти ХАМАСу у Газі.

Довідково 

Сполучені Штати мають 2500 військовослужбовців в Іраку та ще 900 у сусідній Сирії, які виконують місію консультувати та допомагати місцевим силам у боротьбі з "Ісламською державою", яка у 2014 році захопила частини території в обох країнах.

Авіабаза Айн аль-Асад розташована в західній провінції Анбар.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біля Ємену під обстріл потрави корабель ВМС США: випущені цілі було перехоплено

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.80
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32