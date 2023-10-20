В Іраку атакували військову базу США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У четвер увечері безпілотники та ракети обстріляли авіабазу Айн-аль-Асад, де розміщені американські та інші міжнародні сили в західному Іраку. Усередині бази було чутно численні вибухи, повідомили два джерела безпеки, пише Reuters, передає УНН.
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Іракські військові заявили, що закрили територію навколо бази та почали пошукову операцію. Джерела повідомили, що поки невідомо, чи завдали атаки жертв, чи завдали шкоди.
Атака в четвер стала третьою менш ніж за 24 години проти авіабаз, де розміщені війська США в Іраку.
Збройні сили США в Іраку стали мішенню двох окремих атак безпілотників у середу, одна з яких спричинила незначні поранення невеликій кількості військовослужбовців, хоча американським військовим вдалося перехопити озброєний дрон.
Минулого тижня іракські збройні групи, пов’язані з Іраном, погрожували завдати ударів по військовим базам США ракетами та безпілотниками, якщо Вашингтон втрутиться з підтримкою Ізраїлю проти ХАМАСу у Газі.
Довідково
Сполучені Штати мають 2500 військовослужбовців в Іраку та ще 900 у сусідній Сирії, які виконують місію консультувати та допомагати місцевим силам у боротьбі з "Ісламською державою", яка у 2014 році захопила частини території в обох країнах.
Авіабаза Айн аль-Асад розташована в західній провінції Анбар.
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