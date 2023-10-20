В Ираке атаковали военную базу США
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В четверг вечером беспилотники и ракеты обстреляли авиабазу Айн-аль-Асад, где размещены американские и другие международные силы в западном Ираке. Внутри базы были слышны многочисленные взрывы, сообщили два источника безопасности, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Иракские военные заявили, что закрыли территорию вокруг базы и начали поисковую операцию. Источники сообщили, что пока неизвестно, нанесли ли атаки жертв или нанесли ущерб.
Атака в четверг стала третьей менее чем за 24 часа против авиабаз, где размещены войска США в Ираке.
Вооруженные силы США в Ираке стали мишенью двух отдельных атак беспилотников в среду, одна из которых вызвала незначительные ранения небольшого количества военнослужащих, хотя американским военным удалось перехватить вооруженный дрон.
На прошлой неделе иракские вооруженные группы, связанные с Ираном, угрожали нанести удары по военным базам США ракетами и беспилотниками, если Вашингтон вмешается с поддержкой Израиля против ХАМАСа в Газе.
Справочно
Соединенные Штаты имеют 2500 военнослужащих в Ираке и еще 900 в соседней Сирии, которые выполняют миссию консультировать и помогать местным силам в борьбе с "Исламским государством", которое в 2014 году захватило части территории в обеих странах.
Авиабаза Айн аль-Асад расположена в западной провинции Анбар.
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