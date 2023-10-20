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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Безпілотники вдарили по військових базах США в Сирії та Іраку - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Безпілотники завдали удару по військовій базі США в Сирії Аль-Танф і атакували по іншій базі США у Сирії – Коноко. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.

Безпілотники вдарили по військових базах США в Сирії та Іраку - ЗМІ

Деталі

Представник оборонного відомства США повідомив, що безпілотники були націлені на американську базу Аль-Танф, розташовану поблизу спільного кордону Сирії з Іраком та Йорданією.

Ліванський телеканал Al Mayadeen, який підтримує Іран, повідомив у четвер, що дві військові бази США в Сирії зазнали нападу.

Окрім атаки безпілотника на базу Аль-Танф, телеканал Al Mayadeen TV повідомив про ракетний удар по базі Коноко в сільській місцевості північного регіону Дейр-ез-Зор.

Нагадаємо

У четвер увечері безпілотники та ракети обстріляли авіабазу Айн-аль-Асад, де розміщені американські та інші міжнародні сили в західному Іраку. Усередині бази було чутно численні вибухи, повідомили два джерела безпеки.

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