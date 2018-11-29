Беспилотники над военными частями будут сбивать, владельцев - задерживать

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 91373 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104790 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140039 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137531 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132852 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126662 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165325 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117964 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны, передает УНН.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Министерство обороны Украины напоминают согражданам, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами всех замеченных беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лиц, осуществлявших запуск или руководили этими БПЛА, задерживать и привлекать к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Такие меры регламентируются Законом Украины "О введении военного положения в Украине", Законом Украины "О правовом режиме военного положения", в соответствии с приказом Министерства обороны "Об утверждении Перечня сведений Министерства обороны, содержащих служебную информацию".

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Как сообщал УНН, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение.

Согласно президентскому указу №393/2018 военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018. Президент подписал закон на утверждение этого указа . Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.

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