Беспилотники над военными частями будут сбивать, владельцев - задерживать

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Министерство обороны Украины напоминают согражданам, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами всех замеченных беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лиц, осуществлявших запуск или руководили этими БПЛА, задерживать и привлекать к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством.



Такие меры регламентируются Законом Украины "О введении военного положения в Украине", Законом Украины "О правовом режиме военного положения", в соответствии с приказом Министерства обороны "Об утверждении Перечня сведений Министерства обороны, содержащих служебную информацию".



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Как сообщал УНН, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение.

Согласно президентскому указу №393/2018 военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018. Президент подписал закон на утверждение этого указа . Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.