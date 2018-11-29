Безпілотники над військовими частинами збиватимуть, власників - затримуватимуть

Генеральний штаб Збройних Сил України та Міністерство оборони України нагадують співгромадянам, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті. Осіб, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, затримуватимуть й притягатимуть до суворої відповідальності відповідно до чинного законодавства.



Такі заходи регламентуються Законом України "Про введення воєнного стану в Україні", Законом України "Про правовий режим воєнного стану", відповідно до наказу Міністерства оборони "Про затвердження Переліку відомостей Міністерства оборони, які містять службову інформацію".



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Як повідомляв УНН, Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан.

Згідно з президентським указом №393/2018 воєнний стан вводиться із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. Президент підписав закон на затвердження цього указу. Закон передбачає введення воєнного стану у 10 областях України.