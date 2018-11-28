Воєнний стан: з'явилися інструкції для соцмереж

Так, Генштаб ЗСУ "звертається до громадян України із проханням не проводити фото-, відеозйомку та онлайн-трансляцію та не публікувати у соціальних мережах відомості", що розкривають:



місцезнаходження військової техніки, озброєння, майна та особового складу;



рух колон військової техніки та переміщення будь-яким способом особового складу;



режимні військові об’єкти Міністерства оборони України та Збройних сил України та несанкціоновано не проникати на їхню територію;



завдання органів військового управління, військ (сил) щодо бойової готовності, оперативної підготовки та застосування військ (сил);



підготовку та проведення навчань (тренувань, маневрів, воєнних ігор);



організацію, чисельність та дислокація військ (сил).



В оборонному відомстві нагадали, що у районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті. "Особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності", - наголосили у Генштабі.

Як зазначається, прохання ґрунтується з урахуванням ухваленого ВР закону №9338 про затвердження указу про введення воєнного стану в Україні, закону "Про правовий режим воєнного стану", відповідно до наказу Міноборони "Про затвердження Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію" №720 від 27.12.2016 (зі змінами – № 395 від 27.07 2017).

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан.

Згідно з президентським указом №393/2018 воєнний стан вводиться із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. Президент підписав закон на затвердження цього указу. Закон передбачає введення воєнного стану у 10 областях України.