Военное положение: появились инструкции для соцсетей

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины попросил украинев не делать фото, не снимать на видео и не писать в соцсетях о передвижениях украинских вооружений и войск. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Так, Генштаб ВСУ "обращается к гражданам Украины с просьбой не проводить фото-, видеосъемку и онлайн-трансляцию и не публиковать в социальных сетях ведомости", раскрывающие:

  • местонахождение военной техники, вооружения, имущества и личного состава;
  • движение колонн военной техники и перемещение любым способом личного состава;
  • режимные военные объекты Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины и несанкционированно не проникать на их территорию;
  • задачи органов военного управления, войск (сил) по боевой готовности, оперативной подготовке и применению войск (сил);
  • подготовку и проведение учений (тренировок, маневров, военных игр);
  • организацию, численность и дислокацию войск (сил).

В оборонном ведомстве напомнили, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. "Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности", - отметили в Генштабе.

Как отмечается, просьба основывается с учетом принятого ВР закона №9338 об утверждении указа о введении военного положения в Украине, закона "О правовом режиме военного положения", в соответствии с приказом Минобороны "Об утверждении Перечня сведений Министерства обороны Украины, содержащих служебную информацию" № 720 от 27.12.2016 (с изменениями - № 395 от 27.07 2017).

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение.

Согласно президентскому указу №393/2018 военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. Президент подписал закон на утверждение этого указа. Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.

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