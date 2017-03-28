Беспилотник ОБСЕ обстреляли на Донбассе

"В подконтрольном правительству с. Орехово-Донецкое (43 км северо-западнее Луганска) команда СММ слышала 7 выстрелов из стрелкового оружия в 2 км на запад и 10 выстрелов из стрелкового оружия, которые, по оценкам Миссии, были осуществлены в направлении беспилотного летательного аппарата СММ среднего радиуса действия (БПЛА)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ЕС выделит три миллиона евро для спутниковой разведки ОБСЕ в Украине.