Безпілотник ОБСЄ обстріляли на Донбасі

“У підконтрольному урядові с. Оріхове-Донецьке (43 км на північний захід від Луганська) команда СММ чула 7 пострілів зі стрілецької зброї за 2 км на захід і 10 пострілів зі стрілецької зброї, які, за оцінками Місії, були здійснені в напрямку безпілотного літального апарата СММ середнього радіуса дії (БПЛА)”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, ЄС виділить три мільйони євро для супутникової розвідки ОБСЄ в Україні.