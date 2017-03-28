Безпілотник ОБСЄ обстріляли на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У підконтрольному урядові селі Оріхове-Донецьке Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 10 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку безпілотного літального апарата. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
“У підконтрольному урядові с. Оріхове-Донецьке (43 км на північний захід від Луганська) команда СММ чула 7 пострілів зі стрілецької зброї за 2 км на захід і 10 пострілів зі стрілецької зброї, які, за оцінками Місії, були здійснені в напрямку безпілотного літального апарата СММ середнього радіуса дії (БПЛА)”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, ЄС виділить три мільйони євро для супутникової розвідки ОБСЄ в Україні.