Кризис безопасности, сдерживание агрессии и возможное признание Россией "Л/ДНР": о чем говорили главы МИД Украины и Британии

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс согласовали следующие шаги для противодействия российской агрессии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Украины.

Цитата

“Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Лиз Трасс согласовали следующие шаги Украины и Великобритании для противодействия российской агрессии”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Сообщается, что в фокусе:
* оценка динамики созданной Россией кризиса безопасности
* следующие шаги Киева и Лондона ради сдерживание России от дальнейшей агрессии против Украины
* поддержка Великобританией украинских инициатив в ОБСЕ
* деструктивность действий российского парламента, направленных на признание отдельных районов Луганской и Донецкой областей частью РФ
* подготовка к заключению нового трехстороннего формата сотрудничества Украины, Польши и Великобритании.

Кроме того, Кулеба выразил благодарность Великобритании за масштабную безопасность и финансовую поддержку Украины на фоне агрессивных действий РФ.

Дополнение

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что опасается, что российская атака “не остановится на Украине”.

Также Трасс заявляла, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент.

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