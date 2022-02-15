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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Безпекова криза, стримування агресії та можливе визнання Росією "Л/ДНР": про що говорили глави МЗС України та Британії

Безпекова криза, стримування агресії та можливе визнання Росією "Л/ДНР": про що говорили глави МЗС України та Британії

Київ • УНН

 • 15377 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс узгодили наступні кроки задля протидії російській агресії. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС України.

Цитата

“Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державна секретарка у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс узгодили наступні кроки України та Великої Британії задля протидії російській агресії”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Повідомляється, що у фокусі:
• оцінка динаміки створеної Росією безпекової кризи
• наступні кроки Києва та Лондона задля стримування Росії від подальшої агресії проти України
• підтримка Великою Британією українських ініціатив в ОБСЄ
• деструктивність дій російського парламенту, спрямованих на визнання окремих районів Луганської і Донецької областей частиною РФ
• підготовка до започаткування нового тристороннього формату співпраці України, Польщі та Великої Британії.

Окрім того, Кулеба висловив вдячність Великій Британії за масштабну безпекову та фінансову підтримку України на тлі агресивних дій РФ.

Доповнення

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що побоюється, що російська атака “не зупиниться на Україні”.

Також Трасс заявляла, що Росія може вторгнутися в Україну будь-якої миті.

Українські Національні Новини

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