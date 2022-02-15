Велика Британія заявила, що стурбована тим, що російська атака "не зупиниться на Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що побоюється, що російська атака "не зупиниться на Україні", інформує УНН.
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"Це напад на сусідні з Росією та іншими країнами Східної Європи держави з метою підірвати легітимність їх членства в НАТО", - заявила Трасс Sky News.
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Вона сказала, що вторгнення в Україну може призвести до "підриву безпеки в Європі загалом".
"Ми також можемо побачити, як інші агресори по всьому світу побачать у цьому можливість розширити свої амбіції, тому це дуже небезпечний момент для всього світу", - повідомила Трасс.
Міністр попередила, що російське вторгнення все ще "може бути неминучим".
На думку Трасс, це може бути напад на Київ, напад зі сходу або, можливо, операція "під чужим прапором" — сфабрикований український напад на Росію, який, як стверджували офіційні особи США, може здійснити Росія, створивши "дуже наочне пропагандистське відео".
Російські війська можуть спуститися до Києва із прикордонних районів "дуже і дуже швидко", додала Трасс.
Додамо
Минулого тижня уряд Великої Британії порадив своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну.