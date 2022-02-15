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Великобритания заявила, что обеспокоена тем, что российская атака "не остановится на Украине"

Киев • УНН

 • 21234 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что опасается, что российская атака "не остановится на Украине", информирует УНН.

Цитата

"Это нападение на соседние с Россией и другими странами Восточной Европы государства с целью подорвать легитимность их членства в НАТО", - заявила Трасс Sky News.

Детали

Она сказала, что вторжение в Украину может привести к "подрыву безопасности в Европе в целом".

"Мы также можем увидеть, как другие агрессоры по всему миру увидят в этом возможность расширить свои амбиции, поэтому это очень опасный момент для всего мира", - сообщила Трасс.

Министр предупредила, что русское вторжение все еще "может быть неизбежным".

По мнению Трасс, это может быть нападение на Киев, нападение с востока или, возможно, операция "под чужим флагом" — сфабрикованное украинское нападение на Россию, которое, как утверждали официальные лица США, может осуществить Россия, создав "очень наглядное пропагандистское видео".

Русские войска могут спуститься в Киев из приграничных районов "очень и очень быстро", добавила Трасс.

Добавим

На прошлой неделе правительство Великобритании посоветовало своим гражданам, которые находятся в Украине, немедленно покинуть страну.

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