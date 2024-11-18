Безопасность в метро во время воздушных тревог: основные правила поведения
Киев • УНН
Киевское метро работает как круглосуточное укрытие во время воздушных тревог, вчера приютив более 32 тысяч человек. КГГА предоставила важные правила безопасности для пассажиров на станциях метро во время тревог.
Во время воздушных тревог столичная подземка работает в режиме укрытия круглосуточно. Вчера, 17 ноября, во время массированного обстрела столицы на станциях находились более 32 тысяч человек. Об основных правилах поведения в метрополитене во время воздушных тревог рассказали в КГГА, передает УНН.
Детали
Как сообщается, из-за массового использования населением станций метрополитена в качестве укрытия и пребывания значительного количества людей на платформах, в оперативном режиме вводятся изменения в работе некоторых станций, в частности «Осокорки», «Выдубичи», «Арсенальная» и «Крещатик». Так, станции переводят в режим работы исключительно как укрытие, а движение поездов корректируется в зависимости от текущей ситуации. Эти изменения вносят исключительно из соображений безопасности, поскольку станции переполнены людьми, соответственно есть потенциальная угроза давки или травмирования.
В КГГА предоставили несколько рекомендаций для личной безопасности на станциях метро во время воздушной тревоги:
- не задерживайтесь на выходе из эскалаторов. Оперативно перемещайтесь к середине платформы станции, чтобы избежать давки и травмирования;
- если платформа станции переполнена, переезжайте на другую, менее заполненную станцию. Вам будет комфортнее, а дежурным работникам станции - легче мониторить текущую ситуацию на станции;
- не заступайте за ограничительную линию - это вопрос вашей личной безопасности и безопасного движения поездов.
После отбоя воздушной тревоги для оперативной перевозки пассажиров подаются транзитные поезда из электродепо на наиболее загруженные станции. В частности, речь идет о станциях метро «Осокорки», «Позняки», «Дарница» и «Левобережная».
Напоминаем
46 подземных станций в Киеве работают как укрытия в круглосуточном режиме. Для длительного пребывания во время тревог на станциях доступны стулья, модульные скамьи, одеяла и матрасы. Чтобы их получить, необходимо обратиться к дежурному персоналу.
Метро Киева работает с ограничениями: в сети показали толпу в подземке13 нояб. 2024, 08:08 • 20205 просмотров