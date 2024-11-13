Метро Киева работает с ограничениями: в сети показали толпу в подземке: в сети показали толпу в подземке

В Киеве частично ограничено движение на «зеленой ветке» метро, станции «Славутич» и «Осокорки» функционируют только как укрытие, пишет УНН со ссылкой на данные КГГА.

Детали

«Изменения в работе метрополитена: движение поездов по «зеленой» линии осуществляется от станции «Сырец» до станции «Выдубичи» и от станции «Позняки» до станции «Красный хутор». Станции «Славутич» и «Осокорки» работают в режиме укрытия», - говорится в сообщении.

Местные паблики сообщают о большом скоплении людей в метро.