Безлюдный поселок: фронтовую Ивановку на Донетчине покинули последние трое жителей

Из села Ивановка Донецкой области, что в километре от фронта, эвакуировали последних трех жителей. Люди прошли 5 км пешком до соседнего села, откуда их вывез экипаж «Белый ангел».

Из села Ивановка Лиманской громады Донецкой области, что в километре от фронта, эвакуировали последних трех жителей. Чтобы спастись им пришлось пешком идти в соседнее село, где их под обстрелами эвакуировал экипаж «Белый ангел». Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона. Детали Ситуация с безопасностью в Лимане и районе сложная, по гражданскому населению работает вражеская авиация, артиллерия и дроны. От села Ивановка до фронта - около километра. Враг лупит по населенному пункту день и ночь, проезда туда нет, поскольку дорога простреливается. Трем жителям удалось пешком выйти в соседнее село. Чтобы спастись, они прошли около 5 километров и попросили эвакуировать их из зоны огня - рассказали правоохранители. Людей забрал экипаж «Белый ангел». Двух мужчин, 34 и 37 лет, полицейские отвезли в шелтер, а 41-летнюю женщину с инфицированными ранами головы и руки - в больницу. Она получила ранения в результате российского обстрела еще несколько недель назад, с тех пор ее состояние ухудшалось. Сейчас она получает медпомощь. Дополнение Силы обороны Украины проводят активную оборону возле Макаровки в Донецкой области, пытаясь восстановить позиции и сохранить логистические пути. За минувшие сутки произошло 252 боевых столкновения, горячее всего было на Курщине и Времовском направлении.