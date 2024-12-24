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Безлюдный поселок: фронтовую Ивановку на Донетчине покинули последние трое жителей

Безлюдный поселок: фронтовую Ивановку на Донетчине покинули последние трое жителей

Киев  •  УНН

 • 2473 просмотра

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Из села Ивановка Донецкой области, что в километре от фронта, эвакуировали последних трех жителей. Люди прошли 5 км пешком до соседнего села, откуда их вывез экипаж «Белый ангел».

Из села Ивановка Лиманской громады Донецкой области,  что в километре от фронта, эвакуировали последних трех жителей. Чтобы спастись им пришлось  пешком идти в соседнее село, где их под обстрелами эвакуировал  экипаж «Белый ангел». Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона. 

Детали 

Ситуация с безопасностью в Лимане и районе сложная, по гражданскому населению работает вражеская авиация, артиллерия и дроны.

От села Ивановка до фронта - около километра. Враг лупит по населенному пункту день и ночь, проезда туда нет, поскольку дорога простреливается.

Трем жителям удалось пешком выйти в соседнее село. Чтобы спастись, они прошли около 5 километров и попросили эвакуировать их из зоны огня

- рассказали правоохранители.

Людей забрал экипаж «Белый ангел». Двух мужчин, 34 и 37 лет, полицейские отвезли в шелтер, а 41-летнюю женщину с инфицированными ранами головы и руки - в больницу. Она получила ранения в результате российского обстрела еще несколько недель назад, с тех пор ее состояние ухудшалось. Сейчас она получает медпомощь.

Дополнение

Силы обороны Украины проводят активную оборону возле Макаровки в Донецкой области, пытаясь восстановить позиции и сохранить логистические пути. За минувшие сутки произошло 252 боевых столкновения, горячее всего было на Курщине и Времовском направлении.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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