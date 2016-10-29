Бесплатную вакцинацию детей с инвалидностью и детей-сирот проведут в Виннице

Так, в рамках программы предусмотрено бесплатную вакцинацию детей с инвалидностью и детей, лишенных родительской опеки. Планируется охватить около 10 000 жителей города.

"Из городского бюджета мы выделяем средства на возмещение 50% стоимости вакцины жителям, которые пожелают провести прививки. Планируем охватить не менее 10 000 жителей города. Но в случае необходимости, мы будем советоваться с депутатами и увеличивать финансирование. Министерство здравоохранения определилось с вакциной - это препарат "Ваксигрип", полная стоимость которого около 180 грн ", - написал С.Моргунов.

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"На следующей неделе жители уже смогут обращаться в Центры первичной медико-санитарной помощи для вакцинации, где профессиональные специалисты будут консультировать и обследовать людей, которые хотят получить прививку", - добавил мэр.

Добавим, что это первая программа в Украине, которая станет началом системной работы в профилактике и лечении гриппа.