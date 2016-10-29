Бесплатную вакцинацию детей с инвалидностью и детей-сирот проведут в Виннице

ukru
15 марта, 19:03 • 115612 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167823 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138739 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131135 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113293 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105777 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101669 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135726 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132213 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127885 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 57856 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

16 марта, 13:01 • 53887 просмотра
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 37484 просмотра
Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

16 марта, 14:34 • 42807 просмотра
Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

16 марта, 15:21 • 32418 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 135726 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 135106 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 270041 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 299053 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 235039 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 37484 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109392 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132213 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114991 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 132091 просмотра
Актуальное
Бесплатную вакцинацию детей с инвалидностью и детей-сирот проведут в Виннице

Бесплатную вакцинацию детей с инвалидностью и детей-сирот проведут в Виннице

Киев • УНН

 • 10361 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 29 октября. УНН. В Виннице на сессии городского совета утвердили городскую программу "Стоп грипп" для того, чтобы обезопасить винничан от последствий относительно новых штаммов гриппа. Об этом сообщил на своей странице в ФБ мэр Винницы Сергей Моргунов, передает УНН-Центр.

Так, в рамках программы предусмотрено бесплатную вакцинацию детей с инвалидностью и детей, лишенных родительской опеки. Планируется охватить около 10 000 жителей города.

"Из городского бюджета мы выделяем средства на возмещение 50% стоимости вакцины жителям, которые пожелают провести прививки. Планируем охватить не менее 10 000 жителей города. Но в случае необходимости, мы будем советоваться с депутатами и увеличивать финансирование. Министерство здравоохранения определилось с вакциной - это препарат "Ваксигрип", полная стоимость которого около 180 грн ", - написал С.Моргунов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Розенко: в Украине самый низкий уровень вакцинации в мире

"На следующей неделе жители уже смогут обращаться в Центры первичной медико-санитарной помощи для вакцинации, где профессиональные специалисты будут консультировать и обследовать людей, которые хотят получить прививку", - добавил мэр.

Добавим, что это первая программа в Украине, которая станет началом системной работы в профилактике и лечении гриппа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы