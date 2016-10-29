Безкоштовну вакцинацію дітей з інвалідністю та дітей-сиріт проведуть у Вінниці
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Вінниці на сесії міської ради затвердили міську програму “Стоп грип” задля того, щоб убезпечити вінничан від наслідків відносно нових штамів грипу. Про це повідомив на своїй сторінці у ФБ міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає УНН-Центр.
Так, в рамках програми передбачено безкоштовну вакцинацію дітей з інвалідністю та позбавлених батьківського піклування. Планується охопити близько 10 тисяч жителів міста.
“З міського бюджету ми виділяємо кошти на відшкодування 50% вартості вакцини вінничанам, які виявлять бажання провести щеплення. Плануємо охопити не менше 10 тисяч жителів міста. Але якщо буде потреба, ми будемо радитись із депутатами та збільшувати фінансування. Міністерство охорони здоров’я визначилося з вакциною — це препарат „Ваксигрип“, повна вартість якого близько 180 грн,” — написав С.Моргунов.
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“Наступного тижня вінничани вже зможуть звертатись у Центри первинної медико-санітарної допомоги для вакцинації, де фахові спеціалісти будуть консультувати та обстежувати людей, які бажають отримати щеплення,” — додав міський голова.
Додамо, що це перша програма в Україні, яка стане початком системної роботи у профілактиці та лікуванні грипу.