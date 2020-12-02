Бесплатный “ковид-пакет” лекарств: как это работает на Донетчине

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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 20075 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 79225 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100940 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117085 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152048 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199903 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195489 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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Бесплатный “ковид-пакет” лекарств: как это работает на Донетчине

Бесплатный “ковид-пакет” лекарств: как это работает на Донетчине

Киев  •  УНН

 • 14629 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Донецкой области набор медикаментов и инъекций для лечения коронавируса люди могут получить “ковид-пакет” от больниц бесплатно. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.

“На так называемый ковид-пакет (набор медикаментов и инъекций для лечения ковида) имеют право пациенты, которые имеют средний и тяжелый ход коронавирусной болезни. Каждая больница заключает соглашение с Национальной службой здоровья, которая и выделяет средства на закупку ковид-пакетов. В Донецкой области такое соглашение заключили уже 24 больницы, и еще 4 завершают переговоры по соглашению. В ковид-пакет входит также консультация медицинского специалиста и все необходимые обследования: ЭКГ, рентген или КТ органов дыхания. При легком течении болезни, когда лечение происходит амбулаторно, лекарства оплачивают сами пациенты. Также больные сами оплачивают лекарства от обострения хронических болезней вследствие ковида”, — сообщил Кириленко.

Как сообщал УНН, в Украине зарегистрировано уже 758 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 13 141.

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