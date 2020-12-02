Бесплатный “ковид-пакет” лекарств: как это работает на Донетчине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Донецкой области набор медикаментов и инъекций для лечения коронавируса люди могут получить “ковид-пакет” от больниц бесплатно. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“На так называемый ковид-пакет (набор медикаментов и инъекций для лечения ковида) имеют право пациенты, которые имеют средний и тяжелый ход коронавирусной болезни. Каждая больница заключает соглашение с Национальной службой здоровья, которая и выделяет средства на закупку ковид-пакетов. В Донецкой области такое соглашение заключили уже 24 больницы, и еще 4 завершают переговоры по соглашению. В ковид-пакет входит также консультация медицинского специалиста и все необходимые обследования: ЭКГ, рентген или КТ органов дыхания. При легком течении болезни, когда лечение происходит амбулаторно, лекарства оплачивают сами пациенты. Также больные сами оплачивают лекарства от обострения хронических болезней вследствие ковида”, — сообщил Кириленко.
Как сообщал УНН, в Украине зарегистрировано уже 758 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 13 141.