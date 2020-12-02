Безкоштовний “ковід-пакет” ліків: як це працює на Донеччині

“На так званий ковід-пакет (набір медикаментів та ін’єкцій для лікування ковіду) мають право пацієнти, які мають середній і тяжкий перебіг коронавірусної хвороби. Кожна лікарня укладає угоду з Національною службою здоров’я, яка й виділяє кошти на закупівлю ковід-пакетів. На Донеччині таку угоду уклали вже 24 лікарні, і ще 4 завершують переговори щодо угоди. До ковід-пакету входить також консультація медичного фахівця та всі необхідні обстеження: ЕКГ, рентген чи КТ органів дихання. За легкого перебігу хвороби, коли лікування відбувається амбулаторно, ліки оплачують самі пацієнти. Так само хворі самі оплачують ліки від загострення хронічних хвороб внаслідок ковіду”, — повідомив Кириленко.

Як повідомляв УНН, в Україні зареєстровано вже 758 тис. випадків COVID-19, за добу — 13 141.