Безболезненно и эффективно: скрининговая колоноскопия - современная диагностика и профилактика рака

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Эндоскопические исследования используются не только для обследования организма пациента, но и для того, чтобы сразу удалить у пациента полипы, которые могут переродиться в рак. Об этом рассказал УНН заведующий отделением диагностической и интервенционной эндоскопии LISOD Вадим Корпяк.

Цитата

“Скрининговая колоноскопия — это исследование, которое направлено на уменьшение заболеваемости колоректальным раком (рак толстой или прямой кишки — ред.) и достигается оно путем выявления предраковых изменений во время колоноскопии. Главная причина возникновения злокачественных опухолей в толстой кишке - это полипы (как правило — это аденомы — ред.) — доброкачественные опухоли, которые со временем превращаются в злокачественные. Во время скрининговой колоноскопии они сразу обнаруживаются и удаляются. Конечно же не каждый полип можно сразу удалить. Большие новообразования требуют хирургического вмешательства. Однако примерно 95-98% полипов мы удаляем именно во время колоноскопии. Таким образом мы не просто диагностируем, а реально профилактируем рак”, — подчеркнул врач.

Добавим

Вадим Корпяк рассказал, что эндоскопические процедуры не слишком комфортны для пациентов, поэтому в Больнице израильской онкологии LISOD они выполняются под медикаментозным сном.

“Пациент ничего не чувствует, а у врача есть время для установления диагноза, для выявления малейших изменений. То есть никаких ограничений в этом плане нет — можно качественно осмотреть и качественно провести лечение”, — резюмировал врач.

Как рассказывал Вадим Корпяк ранее, перед проведением колоноскопии пациент должен также обратить внимание на опыт врача-эндоскописта и “уровень” оборудования, на котором он работает.

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