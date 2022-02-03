Безболісно та ефективно: скринінгова колоноскопія – сучасна діагностика та профілактика раку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Ендоскопічні дослідження використовуються не лише для обстеження організму пацієнта, а й для того, аби одразу видалити в пацієнта поліпи, що можуть переродитись у рак. Про це УНН розповів завідувач відділення діагностичної та інтервенційної ендоскопії LISOD Вадим Корпяк.
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“Скринінгова колоноскопія — це дослідження, яке спрямоване на зменшення захворюваності на колоректальний рак (рак товстої чи прямої кишки, — ред.) і досягається воно шляхом виявлення передракових змін під час колоноскопії. Головна причина виникнення злоякісних пухлин у товстій кишці — це поліпи (як правило — це аденоми, — ред.) — доброякісні пухлини, які з часом перетворюються на злоякісні. Під час скринінгової колоноскопії вони одразу виявляються і видаляються. Звісно ж не кожний поліп можна одразу видалити. Завеликі новоутворення потребують хірургічного втручання. Проте приблизно 95-98% поліпів ми видаляємо саме під час колоноскопії. Таким чином ми не просто діагностуємо, а реально профілактуємо рак”, — підкреслив лікар.
Додамо
Вадим Корпяк розповів, що ендоскопічні процедури не надто комфортні для пацієнтів, тому в Лікарні ізраїльської онкології LISOD вони виконуються під медикаментозним сном.
“Пацієнт нічого не відчуває, а у лікаря є час для встановлення діагнозу, для виявлення найменших змін. Тобто жодних обмежень в цьому плані немає — можна якісно оглянути і якісно провести лікування”, — резюмував лікар.
Як розповідав Вадим Корпяк раніше, перед проведенням колоноскопії, пацієнт має також звернути увагу на досвід лікаря-ендоскопіста і “рівень” обладнання, на якому він працює.