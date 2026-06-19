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"Без Украины путин не восстановит ссср": Зеленский объяснил, почему НАТО нужна украинская армия

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Президент Украины заявил, что украинская армия стала ключевой силой НАТО, сдерживая российскую агрессию. Он подчеркнул, что без Украины путин не сможет восстановить ссср.

"Без Украины путин не восстановит ссср": Зеленский объяснил, почему НАТО нужна украинская армия

Украина фактически уже стала одной из ключевых военных сил НАТО, поскольку ее армия сдерживает полномасштабную российскую агрессию и не уступает российской армии. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" и встреч в Брюсселе, передает УНН.

По словам Зеленского, во время международных встреч партнеры признают силу Украины и роль украинских Сил обороны в безопасности всей Европы. Президент подчеркнул, что сейчас Украина не только нуждается в поддержке союзников, но и сама является важной для обороноспособности Альянса.

Детали

Глава государства подчеркнул, что во время международных встреч партнеры признают силу Украины и роль украинских Сил обороны в безопасности всей Европы. Он акцентировал, что сейчас Украина не только нуждается в поддержке союзников, но и сама является важной для обороноспособности Альянса.

Украина сегодня де-факто вторая армия Альянса, которая не уступает второй армии мира

- заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что именно поэтому Украина нужна НАТО уже не только фактически, но и юридически. Это понимают лидеры стран-партнеров, ведь украинская армия имеет уникальный опыт противодействия масштабной российской агрессии.

Зеленский также подчеркнул, что стратегическая цель российского диктатора владимира путина остается неизменной — восстановление влияния россии на пространство бывшего Советского Союза. В то же время, по словам президента Украины, без Украины реализовать этот замысел невозможно.

путин будет в кремле до смерти, и у него одна цель - это возвращение Советского Союза. Без Украины это невозможно

- сказал Президент.

Зеленский также заметил, что именно поэтому россия продолжает войну против Украины и не демонстрирует реальной готовности к миру. Он отметил, что украинская армия сегодня фактически уже стала главной силой в Европе, способной длительное время сдерживать масштабную агрессию.

Отдельно украинский лидер акцентировал на необходимости долгосрочной поддержки украинского войска. По его словам, сильная армия Украины должна оставаться одним из ключевых элементов европейской безопасности и после завершения войны.

Зеленский также сказал, что наличие мощной украинской армии станет предохранителем от новых агрессивных действий россии в будущем. В то же время он призвал партнеров уже сейчас думать о финансовых инструментах, которые позволят обеспечить украинское войско в последующие годы.

Президент добавил, что долгосрочное сотрудничество с Украиной и поддержка ее оборонного потенциала могут стать основой новой архитектуры безопасности для Европы.

Контекст

Заявление Зеленского прозвучало после участия Украины в заседании в формате "Рамштайн" и встреч в Брюсселе, где обсуждались вопросы военной помощи, усиления противовоздушной и противоракетной обороны, поддержка украинского оборонного производства и дальнейшее финансирование Сил обороны.

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО, боеприпасах, дальнобойных возможностях, дронах и стабильном финансировании армии. По его словам, партнеры признают необходимость усиления Украины, поскольку от этого зависит безопасность не только украинцев, но и всего европейского континента.

Напомним

Несколькими днями ранее президент россии владимир путин признал провалы армии рф и успехи ВСУ.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
НАТО
Брюссель
Европа
Владимир Зеленский
Украина