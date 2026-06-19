"Без Украины путин не восстановит ссср": Зеленский объяснил, почему НАТО нужна украинская армия

Украина фактически уже стала одной из ключевых военных сил НАТО, поскольку ее армия сдерживает полномасштабную российскую агрессию и не уступает российской армии. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" и встреч в Брюсселе, передает УНН.

По словам Зеленского, во время международных встреч партнеры признают силу Украины и роль украинских Сил обороны в безопасности всей Европы. Президент подчеркнул, что сейчас Украина не только нуждается в поддержке союзников, но и сама является важной для обороноспособности Альянса.

Детали

Глава государства подчеркнул, что во время международных встреч партнеры признают силу Украины и роль украинских Сил обороны в безопасности всей Европы. Он акцентировал, что сейчас Украина не только нуждается в поддержке союзников, но и сама является важной для обороноспособности Альянса.

Украина сегодня де-факто вторая армия Альянса, которая не уступает второй армии мира - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что именно поэтому Украина нужна НАТО уже не только фактически, но и юридически. Это понимают лидеры стран-партнеров, ведь украинская армия имеет уникальный опыт противодействия масштабной российской агрессии.

Зеленский также подчеркнул, что стратегическая цель российского диктатора владимира путина остается неизменной — восстановление влияния россии на пространство бывшего Советского Союза. В то же время, по словам президента Украины, без Украины реализовать этот замысел невозможно.

путин будет в кремле до смерти, и у него одна цель - это возвращение Советского Союза. Без Украины это невозможно - сказал Президент.

Зеленский также заметил, что именно поэтому россия продолжает войну против Украины и не демонстрирует реальной готовности к миру. Он отметил, что украинская армия сегодня фактически уже стала главной силой в Европе, способной длительное время сдерживать масштабную агрессию.

Отдельно украинский лидер акцентировал на необходимости долгосрочной поддержки украинского войска. По его словам, сильная армия Украины должна оставаться одним из ключевых элементов европейской безопасности и после завершения войны.

Зеленский также сказал, что наличие мощной украинской армии станет предохранителем от новых агрессивных действий россии в будущем. В то же время он призвал партнеров уже сейчас думать о финансовых инструментах, которые позволят обеспечить украинское войско в последующие годы.

Президент добавил, что долгосрочное сотрудничество с Украиной и поддержка ее оборонного потенциала могут стать основой новой архитектуры безопасности для Европы.

Контекст

Заявление Зеленского прозвучало после участия Украины в заседании в формате "Рамштайн" и встреч в Брюсселе, где обсуждались вопросы военной помощи, усиления противовоздушной и противоракетной обороны, поддержка украинского оборонного производства и дальнейшее финансирование Сил обороны.

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО, боеприпасах, дальнобойных возможностях, дронах и стабильном финансировании армии. По его словам, партнеры признают необходимость усиления Украины, поскольку от этого зависит безопасность не только украинцев, но и всего европейского континента.

Напомним

Несколькими днями ранее президент россии владимир путин признал провалы армии рф и успехи ВСУ.