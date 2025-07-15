Без Украины невозможно представить полную и честную историю Европы - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что полная история Европы невозможна без Украины, ее битв и выдающихся фигур. Он подчеркнул, что судьба всей Европы решается сейчас, когда Украина борется за свою свободу.
Представить полную историю Европы без выигранных Украиной битв, без выдающихся украинских деятелей, без всего, что делали украинцы, просто невозможно. И теперь, когда Украина борется за свою свободу, решается судьба всей Европы, заявил президент Владимир Зеленский во время выступления, приуроченного ко Дню украинской государственности и Крещения Руси-Украины, сообщает УНН.
Детали
Уже более десяти веков Киев и вся наша Украинская земля являются одним из мировых центров христианства и созидания европейской истории. Без Украины, без выигранных здесь битв, без украинских легендарных фигур, без сделанного нашими людьми и связей многих стран именно с Украиной просто невозможно представить полную и честную историю Европы
Президент добавил, что когда свобода и человечность побеждали в Украине, менялась к лучшему жизнь всей Европы.
Когда свобода и человечность здесь выигрывали – это меняло к лучшему жизнь других европейских народов. А в те трудные времена, когда здесь, в Украине, верх брали жестокие империи – это в конечном итоге приносило боль миллионам европейцев
Также Владимир Зеленский отметил, что в это время, когда Украина защищается от российской агрессии, решается будущая судьба всей Европы.
И теперь, когда мы снова вынуждены защищать нашу украинскую государственность, и делаем это, защищая нашу независимость и просто человечность в этой не первой войне России против Украины, - мы защищаем значительно больше, чем себя и свое государство. Именно здесь, в Украине, определяется, какой будет дальнейшая судьба Европы
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