Без Украины невозможно представить полную и честную историю Европы - Зеленский

Представить полную историю Европы без выигранных Украиной битв, без выдающихся украинских деятелей, без всего, что делали украинцы, просто невозможно. И теперь, когда Украина борется за свою свободу, решается судьба всей Европы, заявил президент Владимир Зеленский во время выступления, приуроченного ко Дню украинской государственности и Крещения Руси-Украины, сообщает УНН.

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Уже более десяти веков Киев и вся наша Украинская земля являются одним из мировых центров христианства и созидания европейской истории. Без Украины, без выигранных здесь битв, без украинских легендарных фигур, без сделанного нашими людьми и связей многих стран именно с Украиной просто невозможно представить полную и честную историю Европы - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что когда свобода и человечность побеждали в Украине, менялась к лучшему жизнь всей Европы.

Когда свобода и человечность здесь выигрывали – это меняло к лучшему жизнь других европейских народов. А в те трудные времена, когда здесь, в Украине, верх брали жестокие империи – это в конечном итоге приносило боль миллионам европейцев - подчеркнул глава государства.

Также Владимир Зеленский отметил, что в это время, когда Украина защищается от российской агрессии, решается будущая судьба всей Европы.

И теперь, когда мы снова вынуждены защищать нашу украинскую государственность, и делаем это, защищая нашу независимость и просто человечность в этой не первой войне России против Украины, - мы защищаем значительно больше, чем себя и свое государство. Именно здесь, в Украине, определяется, какой будет дальнейшая судьба Европы - добавил Зеленский.

Зеленский направил послание в День государственности: украинцы здесь были, есть и будут