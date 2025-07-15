Без України неможливо уявити повну і чесну історію Європи - Зеленський

Уявити повню історію Європи без виграних Україною битв, без українських видатних постатей, без усього, що робили українці, просто неможливо. І тепер, коли України бореться за свою свободу, вирішується доля усієї Європи, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу, приуроченого до Дня української державності та Хрещення Русі-України, повідомляє УНН.

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Вже більш ніж десять століть Київ та уся наша Українська земля є одним зі світових центрів християнства і творення європейської історії. Без України, без виграних тут битв, без українських легендарних постатей, без зробленого нашими людьми і зв'язків багатьох країн саме з Україною просто неможливо уявити повну і чесну історію Європи - наголосив Зеленський.

Президент додав, що коли свобода і людяність перемагали в Україні, змінювалося на краще життя всієї Європи.

Коли свобода і людяність тут вигравали – це змінювало на краще життя інших європейських народів. А в ті важкі часи, коли тут, в Україні, гору брали жорстокі імперії – це зрештою приносило біль мільйонам європейців - підкреслив глава держави.

Також Володимир Зеленський зазначив, що у цей час, коли Україна захищається від російської агресії, вирішується майбутня доля усієї Європи.

І тепер, коли ми знову змушені захищати нашу українську державність, і робим це, захищаючи нашу незалежність і просто людяність у цій не першій війні росії проти України, - ми захищаємо значно більше, ніж себе і свою державу. Саме тут, в Україні, визначається, якою буде подальша доля Європи - додав Зеленський.

Зеленський надіслав меседж у День державності: українці тут були, є і будуть