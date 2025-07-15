Без України неможливо уявити повну і чесну історію Європи - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що повна історія Європи неможлива без України, її битв та видатних постатей. Він наголосив, що доля всієї Європи вирішується зараз, коли Україна бореться за свою свободу.
Уявити повню історію Європи без виграних Україною битв, без українських видатних постатей, без усього, що робили українці, просто неможливо. І тепер, коли України бореться за свою свободу, вирішується доля усієї Європи, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу, приуроченого до Дня української державності та Хрещення Русі-України, повідомляє УНН.
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Вже більш ніж десять століть Київ та уся наша Українська земля є одним зі світових центрів християнства і творення європейської історії. Без України, без виграних тут битв, без українських легендарних постатей, без зробленого нашими людьми і зв'язків багатьох країн саме з Україною просто неможливо уявити повну і чесну історію Європи
Президент додав, що коли свобода і людяність перемагали в Україні, змінювалося на краще життя всієї Європи.
Коли свобода і людяність тут вигравали – це змінювало на краще життя інших європейських народів. А в ті важкі часи, коли тут, в Україні, гору брали жорстокі імперії – це зрештою приносило біль мільйонам європейців
Також Володимир Зеленський зазначив, що у цей час, коли Україна захищається від російської агресії, вирішується майбутня доля усієї Європи.
І тепер, коли ми знову змушені захищати нашу українську державність, і робим це, захищаючи нашу незалежність і просто людяність у цій не першій війні росії проти України, - ми захищаємо значно більше, ніж себе і свою державу. Саме тут, в Україні, визначається, якою буде подальша доля Європи
Зеленський надіслав меседж у День державності: українці тут були, є і будуть15.07.25, 09:29 • 4484 перегляди