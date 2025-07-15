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Зеленський надіслав меседж у День державності: українці тут були, є і будуть

Київ • УНН

 • 2320 перегляди

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Державності 15 липня 2025 року. Він наголосив на зв'язку поколінь та незламності українського народу, який попри війну зберігає людяність та єдність.

Зеленський надіслав меседж у День державності: українці тут були, є і будуть

Президент України Володимир Зеленський звернувся з нагоди Дня Державності, наголосивши, що "в усі епохи, хоч би який ворог і з якого боку приходив, ніщо вороже не приживається на цій землі й не пускає тут коріння, і Україна залишається - залишається собою", пише УНН.

15 липня ми відзначаємо важливий день. День нашої державності. День хрещення Київської Русі - України. Цей день - про зв’язок. Про всі етапи нашого державотворення й те, що об’єднує десятки поколінь -  тих, хто жив на цій землі тисячу років тому, і тих, хто живе зараз. Міст крізь часи, який стоїть на трьох нерушимих опорах: українці тут були, українці тут є, українці тут будуть

- наголосив Зеленський.

Глава держави вказав: "Завжди на цій землі перемагає життя, беруть гору цінності та наш характер. Найкраще в наших людях, які попри війну, сльози й біль зберегли в собі людину, бережуть одне одного,а значить - бережуть свою державу".

... протягом століть і на Русі, і на Січі, в усі епохи, хоч би який ворог і з якого боку приходив, ніщо вороже не приживається на цій землі й не пускає тут коріння. І Україна залишається - залишається собою

- підкреслив Зеленський.

Президент вказав, що "ночі стійкості" та "ранки єдності", "коли життя все одно перемагає, показують, хто ми насправді".

"Ми часто чуємо від партнерів: "Як вашим людям це вдається? Така міцність, витримка, сталевість…" Вони кажуть: "Це феномен українського народу", - зазначив Зеленський.

"Так, це приємні слова, але сьогодні українці тримаються не заради цього, не для гучних епітетів на нашу адресу. Ми просто люди, які захищають дім, свій дім, і ми не можемо інакше, бо не хочемо інакше. Не хочемо, аби тут була росія. От і вся правда", - наголосив Президент.

Він висловив вдячність - мільйонам українців. "Мільйонам характерів, із яких складається наша держава. Наш народ. Наша історія. І шлях від хрещення Русі - України до сьогоднішнього дня. Дня нашої державності й того досвіду кожного покоління, який допомагає нам сьогодні триматись, вірити в себе, вірити в Україну, вірити, що ми зможемо", - зазначив Глава держави.

"Бо українці тут були, українці тут є, українці тут будуть. З Днем Державності, дорогі громадяни! З Днем хрещення Русі - України!" - підкреслив Зеленський.

День української державності та День українських миротворців: що ще відзначають 15 липня15.07.25, 05:42 • 4834 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Володимир Зеленський
Україна
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