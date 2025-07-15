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Зеленский направил послание в День государственности: украинцы здесь были, есть и будут

Киев • УНН

 • 2382 просмотра

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Государственности 15 июля 2025 года. Он подчеркнул связь поколений и несокрушимость украинского народа, который, несмотря на войну, сохраняет человечность и единство.

Зеленский направил послание в День государственности: украинцы здесь были, есть и будут

Президент Украины Владимир Зеленский обратился по случаю Дня Государственности, подчеркнув, что "во все эпохи, какой бы враг и с какой бы стороны ни приходил, ничто враждебное не приживается на этой земле и не пускает здесь корни, и Украина остается – остается собой", пишет УНН.

15 июля мы отмечаем важный день. День нашей государственности. День крещения Киевской Руси – Украины. Этот день – о связи. Обо всех этапах нашего государствообразования и о том, что объединяет десятки поколений – тех, кто жил на этой земле тысячу лет назад, и тех, кто живет сейчас. Мост сквозь времена, который стоит на трех незыблемых опорах: украинцы здесь были, украинцы здесь есть, украинцы здесь будут

- подчеркнул Зеленский.

Глава государства указал: "Всегда на этой земле побеждает жизнь, берут верх ценности и наш характер. Лучшее в наших людях, которые, несмотря на войну, слезы и боль, сохранили в себе человека, берегут друг друга, а значит – берегут свое государство".

... на протяжении веков и на Руси, и на Сечи, во все эпохи, какой бы враг и с какой бы стороны ни приходил, ничто враждебное не приживается на этой земле и не пускает здесь корни. И Украина остается – остается собой

- подчеркнул Зеленский.

Президент указал, что "ночи стойкости" и "утра единства", "когда жизнь все равно побеждает, показывают, кто мы на самом деле".

"Мы часто слышим от партнеров: "Как вашим людям это удается? Такая прочность, выдержка, стальность…" Они говорят: "Это феномен украинского народа", - отметил Зеленский.

"Да, это приятные слова, но сегодня украинцы держатся не ради этого, не для громких эпитетов в наш адрес. Мы просто люди, которые защищают дом, свой дом, и мы не можем иначе, потому что не хотим иначе. Не хотим, чтобы здесь была россия. Вот и вся правда", - подчеркнул Президент.

Он выразил благодарность – миллионам украинцев. "Миллионам характеров, из которых состоит наше государство. Наш народ. Наша история. И путь от крещения Руси – Украины до сегодняшнего дня. Дня нашей государственности и того опыта каждого поколения, который помогает нам сегодня держаться, верить в себя, верить в Украину, верить, что мы сможем", - отметил Глава государства.

"Потому что украинцы здесь были, украинцы здесь есть, украинцы здесь будут. С Днем Государственности, дорогие граждане! С Днем крещения Руси – Украины!" - подчеркнул Зеленский.

День украинской государственности и День украинских миротворцев: что еще отмечают 15 июля15.07.25, 05:42 • 4836 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Обществополитика
Владимир Зеленский
Украина
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