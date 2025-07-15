День украинской государственности и День украинских миротворцев: что еще отмечают 15 июля

Сегодня, 15 июля, отмечают День украинской государственности и День украинских миротворцев, которые внесли вклад в дело сохранения мира во всем мире, пишет УНН.

День украинской государственности

По инициативе Президента Украины 15 июля в Украине отмечают День Украинской Государственности - вместе с Днем Крещения Руси-Украины и чествованием князя Владимира Великого. Именно при его правлении в 988 году христианство стало основой культурного и цивилизационного выбора Руси. Это дало толчок образованию, письменности и формированию государственной идентичности.

Именно из Киевской Руси происходит наш герб, денежная единица и столица. Эту традицию продолжали Галицко-Волынское княжество, казацкое государство, УНР, ЗУНР, Карпатская Украина и современная независимая Украина. РФ пытается обесценить украинскую идентичность, утверждая, что украинцы и русские - "один народ". Но реальная история доказывает, что Украина самобытное государство с глубокими историческими корнями.

Всемирный день навыков молодежи

Ежегодно 15 июля в мире отмечают Всемирный день навыков молодежи - инициативу, начатую в 2014 году Генеральной Ассамблеей ООН. Этот день призван обратить внимание на важность развития современных умений среди молодежи и помочь преодолевать проблему молодежной безработицы.

По данным Всемирного экономического форума, среди навыков, имеющих наибольший спрос в 21 веке, есть критическое мышление, креативность, решение сложных задач, эмоциональный интеллект, лидерство, гибкость, способность принимать решения и эффективно общаться.

Этот день служит поводом для проведения форумов, тренингов, семинаров и других мероприятий, которые помогают молодым людям узнать больше об актуальных навыках, возможностях обучения и путях к успешному трудоустройству.

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День благотворительности в социальных медиа

15 июля отмечают День благотворительности в социальных сетях - инициативу, которая объединяет цифровые технологии и социальную ответственность. Праздник был учрежден в 2013 году по инициативе некоммерческой организации Givver, специализирующейся на сборе средств через X (ранее – Twitter). Ее основатель, Крис Соммерс, поставил целью поощрить пользователей делать пожертвования онлайн, превратив соцсети в эффективный инструмент поддержки важных дел.

Идея быстро набрала популярность: социальные сети стали привычным каналом коммуникации для благотворительных организаций. Со временем все больше кампаний в сфере благотворительности стали полагаться на цифровые инструменты для привлечения внимания и средств.

Сегодня более половины всех онлайн-пожертвований осуществляется именно через эти платформы, что свидетельствует об их важной роли в современной благотворительности.

День украинских миротворцев

Ежегодно 15 июля в Украине чествуют День украинских миротворцев - праздник, посвященный военным, которые участвовали в международных миссиях по поддержанию мира. Он был учрежден в 2013 году, чтобы отметить мужество, профессионализм и верность присяге военнослужащих, служивших под флагами ООН, ОБСЕ, НАТО и других организаций.

Дата выбрана неслучайно - именно 15 июля 1992 года украинские военные впервые приняли участие в миротворческой миссии в Боснии. С тех пор началась многолетняя история участия Украины в глобальных операциях по урегулированию конфликтов.

За более чем три десятилетия около 45 тысяч украинских военных присоединились к 27 миротворческим миссиям в разных уголках мира. До начала полномасштабной войны в Украине 55 из них погибли при выполнении задач за пределами государства.

С началом российского вторжения в 2022 году все миротворческие контингенты были отозваны по решению Президента. Однако страна не забывает о вкладе своих защитников в дело сохранения мира во всем мире.

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Святого равноапостольного Великого князя Владимира

Святой князь Владимир, сын Святослава и внук Ольги, впервые упоминается в летописях в 968 году. После гибели своих братьев в борьбе за власть он бежал за море, но впоследствии вернулся с войском, взял Киев и стал единственным правителем Руси. До крещения Владимир был убежденным язычником, поклонявшимся идолам. Однако на него произвели большое впечатление слова христианина Феодора, погибшего мученической смертью. Владимир отправился в поход на Херсонес, где принял крещение и исцелился от слепоты. Там же он женился на византийской царевне Анне. Вернувшись в Киев, Владимир начал крестить народ, уничтожил языческих идолов, построил храмы, начал христианизацию Руси.

Его правление стало эпохой духовного и культурного возрождения. Владимир основал школы, ввел христианские ценности, заботился о бедных и внедрил миролюбивую политику. За это народ прозвал его "Красным Солнышком".

Святой Владимир умер 15 июля 1015 года в селе Берестово под Киевом. Его похоронили в Десятинной церкви.

Дополнение

15 июля по случаю 1037-й годовщины Крещения Украины-Руси, дня памяти святого равноапостольного князя Владимира Великого и Дня Украинской Государственности Предстоятель ПЦУ Блаженнейший Митрополит Киевский Епифаний, совершит праздничную Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Начало богослужения в 9:00.