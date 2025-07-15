Сьогодні, 15 липня, відзначають День української державності та День українських миротворців, які зробили внесок у справу збереження миру в усьому світі, пише УНН.

День української державності

З ініціативи Президента України 15 липня в Україні відзначають День Української Державності - разом із Днем Хрещення Русі-України та вшануванням князя Володимира Великого. Саме за його правління у 988 році християнство стало основою культурного і цивілізаційного вибору Русі. Це дало поштовх освіті, писемності та формуванню державної ідентичності.

Саме з Київської Русі походить наш герб, грошова одиниця і столиця. Цю традицію продовжували Галицько-Волинське князівство, козацька держава, УНР, ЗУНР, Карпатська Україна та сучасна незалежна Україна. рф намагається знецінити українську ідентичність, стверджуючи, що українці та росіяни - "один народ". Та реальна історія доводить, що Україна самобутня держава з глибоким історичним корінням.

Всесвітній день навичок молоді

Щороку 15 липня у світі відзначають Всесвітній день навичок молоді - ініціативу, започатковану у 2014 році Генеральною Асамблеєю ООН. Цей день покликаний звернути увагу на важливість розвитку сучасних умінь серед молоді та допомогти долати проблему молодіжного безробіття.

За даними Всесвітнього економічного форуму, серед навичок, що мають найбільший попит у 21 столітті є критичне мислення, креативність, вирішення складних завдань, емоційний інтелект, лідерство, гнучкість, здатність приймати рішення та ефективно спілкуватися.

Цей день слугує приводом для проведення форумів, тренінгів, семінарів та інших подій, які допомагають молодим людям дізнатися більше про актуальні навички, можливості навчання та шляхи до успішного працевлаштування.

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День благодійності в соціальних медіа

15 липня відзначають День благодійності в соціальних мережах - ініціативу, яка поєднує цифрові технології та соціальну відповідальність. Свято започаткували у 2013 році з ініціативи некомерційної організації Givver, що спеціалізується на зборі коштів через X (njls – Twitter). Його засновник, Кріс Соммерс, поставив за мету заохотити користувачів робити пожертви онлайн, перетворивши соцмережі на ефективний інструмент підтримки важливих справ.

Ідея швидко набула популярності: соціальні мережі стали звичним каналом комунікації для благодійних організацій. З часом дедалі більше кампаній у сфері благодійності почали покладатися на цифрові інструменти для залучення уваги та коштів.

Сьогодні понад половина всіх онлайн-пожертв здійснюється саме через ці платформи, що свідчить про їхню важливу роль у сучасній благодійності.

День українських миротворців

Щороку 15 липня в Україні вшановують День українських миротворців - свято, присвячене військовим, які брали участь у міжнародних місіях із підтримки миру. Його заснували у 2013 році, щоб відзначити мужність, професіоналізм і вірність присязі військовослужбовців, які служили під прапорами ООН, ОБСЄ, НАТО та інших організацій.

Дату обрали невипадково - саме 15 липня 1992 року українські військові вперше взяли участь у миротворчій місії в Боснії. Відтоді почалася багаторічна історія участі України в глобальних операціях із врегулювання конфліктів.

За понад три десятиліття близько 45 тисяч українських військових долучилися до 27 миротворчих місій у різних куточках світу. До початку повномасштабної війни в Україні 55 із них загинули під час виконання завдань за межами держави.

З початком російського вторгнення у 2022 році всі миротворчі контингенти було відкликано за рішенням Президента. Проте країна не забуває про внесок своїх захисників у справу збереження миру в усьому світі.

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Святого рівноапостольного Великого князя Володимира

Святий князь Володимир, син Святослава й онук Ольги, вперше згадується в літописах у 968 році. Після загибелі своїх братів у боротьбі за владу він утік за море, але згодом повернувся з військом, здобув Київ і став єдиним правителем Русі. До хрещення Володимир був переконаним язичником, який поклонявся ідолам. Проте на нього справили велике враження слова християнина Феодора, який загинув мученицькою смертю. Володимир вирушив у похід на Херсонес, де прийняв хрещення і зцілився від сліпоти. Там же він одружився з візантійською царівною Анною. Повернувшись до Києва, Володимир почав хрестити народ, знищив язичницьких ідолів, збудував храми, розпочав християнізацію Русі.

Його правління стало епохою духовного і культурного відродження. Володимир заснував школи, запровадив християнські цінності, дбав про бідних і впровадив миролюбну політику. За це народ прозвав його "Червоним Сонечком".

Святий Володимир помер 15 липня 1015 року в селі Берестове біля Києва. Його поховали в Десятинній церкві.

Доповнення

15 липня з нагоди 1037-ї річниці Хрещення України-Руси, дня вшанування пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого та Дня Української Державності Предстоятель ПЦУ Блаженнійший Митрополит Київський Епіфаній, звершить святкову Божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Початок богослужіння о 9:00.